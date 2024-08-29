"Мы не воюем с Россией": Италия запрещает Украине бить по вражеской территории

Италия заявила, что не позволит Украине бить переданным оружием по территории России. В МИД отметили, что позиция страны в этом вопросе не изменилась.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни перед встречей руководителей МИД Евросоюза заявил, что его страна предоставила Украине в основном "оборонительное оружие".

Смотрите также "Время это сделать": Кулеба призвал партнеров предоставить обещанные системы Patriot

Позиция Италии по применению оружия по России

По словам Таяни, Италия сейчас намерена передать систему ПВО SAMP/T, которая "не может быть использована на российской территории".

Также он подчеркнул, что итальянское оружие Украина может использовать только в пределах своей страны.

При этом премьер отметил, что каждое государство лично решает, позволять ли Украине атаковать Россию переданным оружием.

Мы повторяем, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией, поэтому для Италии позиция остается такой: использовать наше оружие на украинской территории. А другие страны будут решать, как они считают нужным,

– заявил глава МИД.

К слову, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров уже на этой неделе проведут встречи с представителями администрации Джо Байдена в США. CNN пишет, что они предоставят администрации Джо Байдена список целей на российской территории, которые Украина хочет атаковать.