Столтенберг дал четкий ответ относительно возможности сбивания Польшей ракет над Украиной

В Польше сейчас рассматривают вероятность сбития российских ракет над территорией Украины. В то же время позиция НАТО в этом вопросе несколько отличается.

Да, политика Североатлантического альянса относительно участия в войне Украины с Россией неизменна. Такая позиция касается и вопроса о том, чтобы Польша сбивала ракеты над территорией Украины. Об этом в интервью телемарафону заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной

НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также является важным в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к тем, которые есть,

– подчеркнул Генсек Альянса.

Однако, отвечая на вопрос относительно потенциального сбивания Польшей российских ракет над территорией Украины, Йенс Столтенберг заявил, что этого не будет. По его словам, это будет "вмешательством в войну", а Североатлантический альянс не желает подобного развития событий.

"Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью", – добавил он.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша рассматривает предложение Украины сбивать российские ракеты. Речь шла о ракетах, которые будут находиться в воздушном пространстве Украины, но будут направляться в сторону Польши.

В то же время в Минобороны страны сообщали, что Польша не сможет выполнить требование Украины сбивать российские ракеты, которые летят на запад страны, без решения всех членов НАТО. Отмечалось, что такого консенсуса в НАТО нет, и указал на позицию Белого дома, который заявил, что не хочет эскалации конфликта.