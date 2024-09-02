Экс-сотрудник СБУ предположил, убедит ли США список целей в России разрешить удары ATACMS

Украина передала США список целей в глубине территории России, по которым наша страна могла бы наносить удары ракетами ATACMS. Россияне радуются, что США пока не предоставили разрешение, для Запада, к сожалению, для ускорения предоставления военной помощи Украине, нужно определенное трагическое событие. Однако это может измениться.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что предоставить США список, а не просто просить у них разрешение было правильной стратегией. Соединенные Штаты смогут его корректировать и в результате прийти к согласию относительно целей.

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Убедит ли США список целей у России разрешить удары ATACMS

Экс-сотрудник СБУ рассказал, что россияне публикуют сообщения, где восхваляют позицию США, которые не предоставляют Украине разрешение для ударов вглубь России. Оккупанты заявляют, что американцы якобы хотят сохранить их страну. Кроме того, россияне рады, что Украина не получает от США большое количество разнообразного и мощного вооружения.

К сожалению, за последнее время каждая трагедия в нашей стране. например, массированные обстрелы и жертвы приводили к тому, что Запад начинал быстрее действовать и предоставлять нашей стране военную помощь в виде нового оружия и авиации.

Сейчас, 30 августа, глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров прибыли в США и передали список объектов. которые Украина хочет поражать западным вооружением и на который просит разрешение.

По словам Ступака, это абсолютно правильная стратегия. Просто просьба для разрешения самостоятельно определять цели в России вводило США в шок.

Теперь же, когда перечень является физическим, когда Украина сознательно пишет, что нужно, например, это и это, а все остальное не надо, американцы могут это взять в руки. Тогда половина дела будет сделано. Есть надежда, что американцы будут корректировать, но главное – рассматривать этот список,

– подчеркнул он.