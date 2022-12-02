Почему важно признание ППК "Вагнера" террористами и что это даст Украине

Вагнеровцы в Украине совершают страшные преступления против человечности, поэтому их следует привлечь к ответственности. В Конгрессе США уже подготовили законопроект, который может признать ПИК "Вагнера" террористической организацией. Что это даст Украине – читайте в статье.

Об этом 24 каналу сказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская. Она заметила, что это не символическое решение от США, оно важное и его вполне могут принять.

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По ее словам, на сегодняшний день украинская дипломатия отважно "воюет за африканский континент" .

Для нас важна поддержка африканских стран, в том числе их голоса на Ассамблее ООН, а также в части взаимоотношений с Россией, чтобы африканские страны не превращались в территорию, где Россия сможет обходить санкции.

– объяснила Загребельская.

Кроме того, как она отметила, африканские страны нужны своими природными ресурсами, имеющими важное значение для мира, но это больше антироссийская история.

Что "мешает" Украине на африканском континенте

По ее мнению, там нам мешает ПИК "Вагнер". "Их присутствие на африканском континенте существенно, "Вагнер" держит в заложниках отдельные страны Африки и "раскалывает" Африканский континент", – добавила Агия Загребельская.

Эксперт заверила, что ППК "Вагнер" угрожает и терроризирует эти страны, а также удерживает у власти отдельных диктаторов на Африканском континенте.

Поэтому признание ППК "Вагнер" террористической организацией существенно ограничит возможности вагнеровцев на Африканском континенте, а это облегчит для Украины действия там и поможет нам увеличить количество голосов на Генассамблее ООН.

– рассказала Загребельская.

Она добавила, что "Вагнер" также присутствует в регионе Ближнего Востока, там сейчас идет борьба.

"Влияние там вагнеровцев является следствием внешней политики отдельных стран Персидского Залива. Поэтому признание ПИК "Вагнер" террористами повлияет и ослабит их позицию на Ближнем Востоке, поэтому это решение США важно", - подытожила экспертка.

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Что даст признание ППК "Вагнер" террористами

Законопроект от США предусматривает, что юридические или физические лица, причастные к ППК "Вагнера", также будут объявлены террористами.

Если документ будет принят, то США смогут начать уголовное преследование группировки и его членов.

Кроме того, на имущество и активы вагнеровцев во всем мире наложат арест.

По мнению сенатора Викера, Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем, чтобы вести войну в Украине. Следовательно, Кремль активно использует наемников типа группы "Вагнера", чтобы совершать зверства. "Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает", – объяснил он.

Также аналогичный двухпартийный законопроект представят в Палате представителей Конгресса США.

Что известно о ППК "Вагнер"