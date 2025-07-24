ППО работает в Черкассах – город атаковали сначала "Шахеды", а затем и ракеты

Вражеские беспилотники залетели в Черкасскую область и угрожали Черкассам. Город слышал взрывы.

Об этом информировало Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Обновление 04:45. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан закрыть окна. Подробности ситуации пообещал предоставить позже.

Обновление 04:10. На Черкасщину прилетели несколько крылатых ракет врага – город снова слышал взрывы и работу ПВО.

БпЛА в Черкасской области 24 июля: что известно о ночной атаке?

В Черкасской области объявляли воздушную тревогу примерно с 02:30 ночи 24 июля. Менее чем за час стало известно об ударных дронах врага вблизи Черкасс.

Через несколько минут после 3 утра СМИ написали о взрывах, которые были слышны вблизи областного центра. А также о работе ПВО.

Официальных сообщений властей по этому поводу на момент публикации не было. Подчеркиваем, во время воздушной тревоги и до ее завершения нужно находиться в укрытиях или в других безопасных местах.

Добавим, что этой ночью БпЛА врага атаковали Одесскую область, Запорожье и Николаев.

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