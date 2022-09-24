"2 недели – и готовы воевать": почему мобилизация не поможет россии победить Украину
Из-за огромных потерь на войне в Украине путин объявил частичную мобилизацию. Однако это никак не поможет россии осуществить какой-то кардинальный перелом в боевых действиях.
Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По официальной информации российского минобороны, армию оккупантов планируют пополнить на 300 тысяч человек.
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По словам Коваленко, это будет некачественный контингент, не знающий, как себя вести на фронте.
Сколько должна продолжаться подготовка мобилизованных в россии
"Это не просто "пушечное мясо", это готовый "фарш", – заметил военный эксперт.
Он отметил, что сейчас россия набирает людей, которые очень давно служили в армии. Мобилизированные должны пройти серьезную подготовку перед тем, как их отправят в зону боевых действий.
Такая подготовка должна занять минимум 2 месяца. Речь идет лишь о базовой подготовке этого количества гражданских лиц хотя бы к уровню живого мяса. Однако россияне сократили этот срок до 2 недель. 2 недели – и мобилизованные готовы воевать,
– подчеркнул Коваленко.
К тому же, большинство из тех, кто сейчас в россии подлежит мобилизации, не хотят идти на войну.
"Если бы было большое количество желающих, не было бы частичной мобилизации. А так вследствие добровольной мобилизации оккупанты не смогли компенсировать свои потери. Многие россияне поддерживают войну, только сидя на диване", – добавил Коваленко.
Как российская мобилизация повлияет на войну в Украине
По мнению военного обозревателя, россияне не получат качественного преимущества на фронте, поэтому надеются хотя бы на количественное.
Однако в россии официально говорят о намерениях набрать 300 тысяч человек. Но я не уверен, что такое количество удастся собрать. Я не исключаю, что до конца 2022 года в россии смогут мобилизовать только 10% своего плана,
– предположил Коваленко.
Он добавил, что мобилизованных нужно кормить, снабдить обмундированием и техникой. А со всем этим у русской армии проблемы.
Проблемы с перекидыванием мобилизованных на фронт
Также оккупанты могут встать перед трудностями при отправке новых мобилизованных на фронт.
У россии проблемы с логистикой. Еще до полномасштабного вторжения, когда у россиян была отлажена логистика, они могли концентрировать у украинских границ примерно до 10 тысяч личного состава в неделю. Сейчас у них гораздо меньшие возможности,
– сказал военный эксперт.
Как мобилизованные будут использовать на фронте
По словам Коваленко, большое количество российских подразделений, находящихся сейчас в зоне боевых действий, еще с июля нуждаются в ротации.
Также много боевых единиц должно быть выведено для восстановления своей боеспособности. Поэтому я не исключаю, что частично мобилизованные будут отправлены в Украину, чтобы заменить именно эти подразделения,
– предположил военный обозреватель.
Он добавил, что из-за этого россиянам не стоит надеяться на какие-либо большие изменения в зоне боевых действий.
"Количественно ситуация на некоторых направлениях на фронте может даже не измениться. А качественно – еще как изменится, но только в худшую сторону для оккупантов", – отметил Коваленко.
Александр Коваленко рассказал о проблемах с мобилизацией в россии: смотрите видео
Частичная мобилизация в россии: коротко
- Министр обороны россии Сергей Шойгу заявлял, что в армию намерены призвать 300 тысяч резервистов. Впоследствии стало известно о тайных планах путина мобилизовать 1 миллион человек. Однако, по информации российских СМИ, на самом деле речь идет о цифре в 1,2 миллиона человек.
- Путин объявил в России "частичную" мобилизацию, хотя гребут всех подряд. В частности, многие мужчины мобилизуют из оккупированного Крыма, а также из отдаленных регионов – Якутии, Бурятии, Дальнего Востока и т.д.
- Объявленная российским диктатором частичная мобилизация вызывает много вопросов, ведь совершенно непонятно, как ее будут организовывать. Как отметил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, ясно одно – мобилизация означает безысходность и поражение россии в войне против Украины.