Прага хорошо помнит лицо "освободителей", – Подоляк поблагодарил Чехию за признание геноцида

Михаил Подоляк поблагодарил Чехию за признание преступлений российской армии в Украине геноцидом. Соответствующее решение сенат страны принял 11 мая.

Советник руководителя Офиса Президента Подоляк отметил, что Прага хорошо помнит 1968 год. Не забыли люди и истинное лицо так называемых "освободителей".

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Чехия признала преступления российской армии геноцидом украинского народа. Спасибо за храбрость называть вещи своими именами и другую существенную помощь. История этого не забудет,

– заявил Подоляк.

Решение сената: главное

Чешский сенат осудил жестокую войну, начатую Россией. В обнародованном документе говорится также об осуждении этнически мотивированных преступлений против человечества. Как жуткие примеры привели массовые казни, пытки, изнасилование, физическое и психическое насилие, а также насильственную депортацию детей. Сенат подчеркнул, что такие действия – проявление геноцида украинского народа.

Чехия призвала Россию:

немедленно вывести войска со всех оккупированных территорий Украины;

уважать международное право;

не блокировать эвакуацию гражданского населения.

Оккупация Чехословакии в 1968 году

СССР цинично и кроваво оккупировал Чехословакию в 1968 году. Тогда в 2 ночи 21 августа в аэропорту Праги на экстренную посадку зашел самолет АН-12.

Сразу после приземления из самолетов выпрыгнули вооруженные военнослужащие 7-й воздушно-десантной дивизии СССР. Они быстро взяли под контроль аэропорт. Затем на его территории начали приземляться военно-транспортные самолеты. Оккупанты выгружали танки, самоходные пушки, автомобили.

Эта ночь стала началом операции "Дунай". Войска СССР вторглись в Чехословацкую Социалистическую Республику. Целью было:

свержение чехословацкого правительства;

прекращение реформ "Пражской весны".

Местные жители всячески сопротивлялись захватчикам. В частности, люди выходили на протесты и меняли дорожные знаки, чтобы усложнить продвижение вражеских войск. Кроме того, на стенах домов оставляли предупреждения: "остерегайтесь российских убийц, они воруют часы и радио".

Также в историю вошли надписи:

Советские фашисты";

"Советские оккупанты";

"Оккупанты – идите домой";

"Идите домой – водки нет";

"Идите домой, советские собаки";

"Российский оккупант, ты убил 17-летнюю девушку".

Кстати, СтратКом ВСУ сравнил вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года с оккупацией Чехословакии в 1968 году.

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