"30 лет свободы": в центре Праги открыли выставку, посвященную независимости Украины

На одной из центральных улиц Праги 14 августа открыли фотовыставку, посвященную 30-му Дню Независимости Украины. На ней собрали снимки с самых выдающихся событий страны, начиная с 1991 года.

На выставке, которая проводится под открытым небом, собрали снимки дипломатических, культурных, научных и спортивных событий, которые происходили в Украине за годы независимости.

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На выставке "30 лет свободы" есть такие фотографии

голосование в Верховной Раде за независимость 1991 года,

победы на "Евровидении" певиц Русланы и Джамалы,

спортивные успехи футболиста Андрея Шевченко,

интересные места, которые стоит посетить в Украине,

фото, которые изображают и трагические события современной истории Украины, например, российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.



В Праге открыли выставку ко Дню Независимости Украины / Фото "Радио Свобода"

Торжественное открытие выставки

В торжественном открытии выставки приняли участие посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и журналист и писатель, бывший узник оккупантов, Станислав Асеев.

Перебийнис рассказал изданию, что украинцы хотят донести европейцам и непосредственно чехам правду о том, что произошло в 2014 году: оккупация Крыма, агрессия на Донбассе.

"Также эта выставка является уникальной, потому что направлена и на чешско-украинские отношения. Например, там есть о Вацлаве Гавеле и Украине и об украинцах, которые жили и живут в Чехии", – добавил Перебийнис.

Асеев подчеркнул, что то, что выставку удалось организовать, а на открытие пришла небольшая община, является очень символичным.

И для тех, кто просто ходит по Праге, надо рассказывать, что вообще происходит в нашей стране, как она дошла до своего 30-летия,

– считает писатель.

К слову, посмотреть экспозицию "30 лет свободы" можно будет в столице Чехии до 30 августа 2021 года.

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