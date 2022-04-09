В Праге прошла акция в поддержку Украины: активисты изобразили убитых в Буче

9 апреля 2022 , 20:50
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Источник:

телеграмм-канал "Труха"

Жители почти всех стран мира пытаются разными способами поддержать украинцев. Одним из них являются акции, цель которых — показать зверства россиян на территории Украины.

Граждане Чешской Республики также устроили акцию в поддержку Украины. 

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В Праге прошла акция в поддержку Украины

Так, в Праге около 50 человек изобразили убитых в Буче – они легли на землю прямо посреди улицы перед посольством РФ. Чтобы ярче показать картины зверств в Буче, они облили улицы "кровью", которая якобы течет из "трупов". течет из "трупов". 


В Праге активисты акции изобразили убитых в Буче / Фото с телеграмм-канала "Труха"


В Праге прошла акция в поддержку Украины / Фото с телеграммы "Труха"


В Праге активисты акции изобразили убитых в Буче / Фото с телеграмм-канала "Труха"

Заметим, ранее таким способом продемонстрировал действия России в Буче активист в Москве – он лег на земле со связанными руками белой лентой. 

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Автор: Марта Касіянчук