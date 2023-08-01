Этот раз получится: практический экзамен для водителей больше не имеет ограничений по попытках
Источник:МВД
МВД Украины отменило ограничение количества попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения. Однако сдать экзамены учащийся должен в течение определенного промежутка времени.
Ранее для получения удостоверения водитель имел лишь три попытки на практическом экзамене. Если ученик не сдавал его, то должен был снова пройти курс в автошколе.
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Упрямство поможет получить водительское
С 1 августа будущий водитель имеет право на неограниченное количество попыток при сдаче как практического, так и теоретического экзаменов.
Для получения водительского удостоверения должен в течение года после окончания автошколы пройти теоретический экзамен. На это он имеет огромное количество попыток. Практический экзамен учащийся должен пройти в течение 2 лет со дня успешного прохождения теоретического теста. В случае провала он также может попытаться пересдать экзамен столько раз, сколько нужно.
Если будущий водитель не сдал теоретический или практический экзамен, то в следующий раз он может попробовать только через 10 календарных дней.
Результат сданного теоретического экзамена будет действовать в течение одного года, а практического – в течение двух лет.
Также МВД обновило экзаменационный список практического экзамена. В нем четко определены типичные ошибки и критерии оценки способностей будущего водителя.
Скандалы автомобильного мира
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