Посол Украины в США Макарова заявила, что её донимают пранкеры

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что стала объектом попыток мошенничества со стороны пранкеров. Они выдавали себя за американских чиновников.

Злоумышленников удалось обнаружить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оксану Макарову в Facebook.

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Чего пытаются достичь пранкеры

Оксана Макарова, посол Украины в США пожаловалась, что её донимают злоумышленники, выдающие себя за американских чиновников.

Коллеги, за последние дни получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников и или просят прямые контакты наших чиновников или срочно переговорить (конечно делая вид что пишут с какого-то секретного телефона),

– написала она.

По ее словам, благодаря постоянному контакту с партнерами удалось быстро выявить злоумышленников и передать соответствующую информацию правоохранительным органам.

Маркарова также отметила, что из-за роста количества таких инцидентов и высокого качества их подготовки она решила публично обратить внимание на проблему. Она предположила, что за организацией мошеннических звонков могут стоять россияне. Она призвала всех проверять контакты с незнакомых номеров, электронных почт или мессенджеров.