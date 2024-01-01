В сети пишут, что в Черновицкой области усиливают мобилизацию: в ОВА ответили, правда ли это
Источник:Молодой буковинец
1 января в Интернете начала распространяться информация о том, что на Буковине планируют усилить мобилизацию. В ОВА отреагировали.
Как доказательство намерений местных властей в соцсетях приводили соответствующий документ с решением об усилении мобилизации в области якобы за подписью главы Черновицкой ОВА
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Что пишут
Так, согласно обнародованному документу, в регионе планируется провести ряд мероприятий по активизации процесса призыва, а именно:
- организовать и развернуть пункты оповещения;
- уполномочить Государственную налоговую службу и Центры занятости предоставить информацию о контроле трудоустройства и увольнения работников;
- установить надзор за организацией медицинских осмотров, которыми могут воспользоваться желающие уклониться от службы;
- ввести проверку документов, осмотр вещей, транспортных средств и багажа.
Что сказали в ОВА
В то же время в ОВА заявили, что не обнародовали никаких документов по усилению мобилизации и попросили доверять только официальным источникам.
Кроме того, там добавили, что за последние недели провели пять заседаний Совета обороны области. Однако не все решения подлежат освещению и публичному обсуждению.
В каких областях уже усилили мобилизацию
- С 1 декабря 2023 года на Закарпатье представителям ТЦК разрешили проверять документы у прохожих. Это обязывает всех мужчин ходить с паспортами до конца военного положения в стране.
- В ноябре военкомам разрешили проверять документы у военнообязанных во Львовской области.
- В Запорожье и Полтавщине сотрудники военкомата начали совершать обход по квартирам мужчин призывного возраста и оповещать их о необходимости явиться в ТЦК и сверить свои данные.
- Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин рассказал, что во время адресного оповещения было обнаружено, что многие граждане нарушают правила учета и не сообщают своевременно об изменении места жительства.