Правда – особенно опасное оружие для врага, – Зеленская о роли журналистов в войне
Источник:ELLE
Елена Зеленская дала интервью испанскому ELLE. Она рассказала, какова роль журналистов в войне России против Украины. В частности, первая леди подчеркнула, что правда – опасное оружие для нашего врага.
Во время разговора Елена Зеленская вспомнила, как недавно производила публикацию, касающуюся журналистов, убитых во время войны. В нем первая леди стремилась почтить не только мужество украинцев, но и тех, кто ежедневно доносит информацию. Причем не только в нашем государстве, но и за его пределами.
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Правда – опасное оружие для врага
В этой войне правда – особенно опасное оружие для врага. Сегодня роль честных журналистов важна как никогда. И они подвергаются той же опасности, что и солдаты,
– подчеркнула Зеленская.
Если раньше Владимир Зеленский говорил, что все мы президенты, то первая леди назвала каждого в нынешних условиях журналистом. А все потому, что большинство из нас имеют доступ в интернет, а также могут выкладывать все происходящее в социальных сетях.
Она подчеркнула, что каждый может описывать увиденное, собирать информацию и распространять в сети истории. Делать все, чтобы доносить до каждого правду.
В войне России против Украины погибли несколько десятков журналистов
Журналисты, прошедшие самые горячие точки по всему миру, не надеялись на такое коварство российских военных. Ни каски и бронежилеты с надписью PRESS, ни другие опознавательные знаки не остановили агрессию. От рук российских военных погибло несколько десятков как украинских, так и иностранных журналистов, которые пытались освещать правду. Среди них:
- Виктор Дудар , погибший под Николаевом во время боевых действий.
- Евгений Сакун , телеоператор Live, ставший жертвой ракетной атаки Киева.
- Брент Рено , журналист из США и бывший автор NYT, которого российские военные расстреляли в Ирпене.
- Пьер Закжевский , оператор Fox News, и украинская журналистка Александра Кувшинова – жертвы российской агрессии в Киевской области.
- Оксана Гайдар – журналистка, погибшая во время оккупации российскими военными в Киевской области.
- Александр Махов – военный журналист, погибший под Харьковом, защищая Украину.
И это лишь малая часть журналистов, ставших жертвами российской агрессии.
Напомним, что 10 мая всех украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией. Ее вручили за "точное отражение ужасающей реальности".
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