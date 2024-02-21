В Украине упростили правила для бронирования работников оборонных компаний: четкие критерии

Правила бронирования работников оборонных предприятий в Украине упростили. Компании, которые работают на армию, получили два варианта бронирования.

Обновленные критерии для бронирования людей, которые вовлечены в оборонно-промышленный комплекс опубликовали на сайте министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, информирует 24 Канал. В ведомстве отмечают, что не занимаются непосредственно бронированием работников, а только определяют критерии.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

Варианты бронирования

Речь идет о двух вариантах "брони": от 50% военнообязанных работников и до 50% включительно.

Вариант 1. От 50% работников, независимо от военно-учетной специальности

Это предприятия, учреждения и организации, которые производят товары для военных, разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную и специальную технику и запчасти к ней, изготавливают боеприпасы и другие продукты оборонного назначения. Должны соответствовать обоим критериям.

Критерии для бронирования:

Предприятие должно быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта.

Более 50% от общего объёма производства – это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчётный период).

Вариант 2. До 50% военнообязанных работников (включительно)

Речь идет о предприятиях, работающих в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности. Должны соответствовать 3 из 5 указанных далее критериев.

Критерии для бронирования:

Предприятие должно выполнять контракт с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта.

Более 50% от общего объема производства – это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

Предприятие включено в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.

Предприятие участвует в реализации задач и мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности.

Предприятие производит товары, выполняет работы и предоставляет услуги для предприятий ОПК (которые, в свою очередь, используют их для изготовления товаров оборонного назначения).

"Решение о соответствии предприятия этим критериям принимается рабочей группой, образованной Минстратегпромом и представителями других заинтересованных органов государственной власти", – отмечает ведомство.

Алгоритм действий

Сначала нужно отправить письмо-обращение в Минстратегпром вместе с документами в подтверждение соответствия критериям.

По результатам рассмотрения Минстратегпромом принимается соответствующее решение согласно требованиям Приказа Минстратегпрома от 23.02.2023 № 27.

Если компания соответствует критериям и Минстратегпром принимает соответствующее решение, его признают критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Это является основанием для дальнейшего бронирования.

Для предприятий в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности: решение о соответствии критериям является одним из шагов на пути к бронированию. Подробно этот процесс прописан в Постановлении КМУ от 27 января 2023 года № 76.