О важных правилах действий и поведения в случае теракта, перестрелки или захвата транспорта напоминают в ГСЧС.

Смотрите также Стрельба возле супермаркета в Киеве: количество пострадавших снова возросло, есть жертвы

Как предотвратить возможный теракт?

Чтобы избежать рисков в случае возможных террористических угроз, рекомендуется не трогать подозрительные оставленные вещи в общественных местах и немедленно сообщать о них в полицию.

Если вы оказались рядом с террористами, важно:

сохранять спокойствие;

не делать резких движений;

не привлекать внимание.

В случае угрозы применения оружия следует как можно скорее занять безопасное положение на земле, прикрыв голову и держась подальше от стекла, дверей и открытых проходов, а также использовать любые возможности для эвакуации.

После взрыва необходимо предотвратить панику, помочь пострадавшим и, если возможно, зафиксировать приметы подозрительных лиц для передачи этой информации правоохранителям.

Что делать во время стрельбы?

Во время стрельбы на улице нужно сразу лечь, осмотреться и переместиться к ближайшему укрытию, используя здания, бордюры или другие защитные объекты.

Помните, что автомобиль – не лучшая защита, потому что его металл тонкий, а топливо – взрывоопасное.

По возможности следует позаботиться о детях, прикрыв их собой, и сообщить в полицию.

Если стрельба происходит в помещении, рекомендуется спрятаться в наиболее безопасном месте, например, в ванной комнате, держаться низко к полу и следить за возможным возникновением пожара.

В случае возгорания необходимо покинуть помещение, если это безопасно, и перейти в укрытие.

Как действовать в случае захвата транспорта?

Если происходит захват, например, автобуса или самолета, следует не привлекать внимания нападающих, оставаться спокойным, оценить возможные места укрытия, избегать контакта с террористами, не совершать резких движений и выполнять их требования.

Спасатели рекомендуют выполнить следующие шаги:

снимите ювелирные украшения;

не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения;

не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение;

женщинам в мини-юбках желательно прикрыть ноги.

Во время штурма необходимо лечь на пол и оставаться там до завершения операции, а после освобождения быстро покинуть опасную зону из-за риска взрыва или других угроз.

Что делать в случае, если вы стали жертвой телефонного террориста?

В случае угрожающих телефонных звонков необходимо по возможности зафиксировать разговор, попытаться его затянуть, одновременно сообщить об инциденте соответствующие службы и полицию.

Старайтесь затянуть разговор и записать его на диктофон или дайте послушать свидетелям (соседям),

– говорят в ГСЧС.

Также стоит передать всю известную информацию о звонке и обратиться с заявлением для дальнейшего расследования и установления личности того, кто звонил

Как действовать в чрезвычайных ситуациях: смотрите видеообъяснение от ГСЧС

Теракт в Киеве и стрельба в Чернигове: что известно об инцидентах?