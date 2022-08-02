Если жена служит в ВСУ: в ГПСУ объяснили правила пересечения границы их мужьями

Из-за войны с россией в Украине введено военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. В настоящее время взрослым мужчинам запрещено выезжать за границу. Правда, есть некоторые исключения.

Правила пересечения границы мужьями, жены которых в ВСУ

Согласно закону о мобилизации нельзя пересекать границу мужчинам призывного возраста – от 18 до 60 лет. Свободно могут передвигаться женщины и дети, а если женщина стала на защиту Украины и находится в рядах ВСУ, мужчина имеет право выехать за границу.

Обратите внимание Выезд за границу мужчин, на содержании которых есть трое детей: в ГПСУ ответили на актуальные вопросы

Так, в Государственной пограничной службе Украины заявили, что муж, жена которого проходит действительную военную службу, имеет право пересечения границы. Впрочем, есть условие – на содержании супругов должны быть дети младше 18 лет.

Документы, предоставляющие право пересечения:

свидетельство о рождении ребенка

свидетельство о браке

любой документ, удостоверяющий прохождение военной службы женой

Также отмечается, что эта категория мужчин имеет право пересекать границу неограниченное количество раз.

Как выезжать за границу тем, кто имеет на это право

По мнению Дарьи Тарасенко, могут использовать несколько механизмов. И надо сказать, каждый из них сложно назвать простым.