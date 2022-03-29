Правила ведения войны должны соблюдаться двумя сторонами: случаи нарушений будут расследовать

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в настоящее время возникла проблема "эскалации ненависти". Нарушаются не только обычаи войны во время прямых боев, но и правила ведения войны.

Россия начала обвинять украинских военных в том, что они якобы плохо относятся к военнопленным и нарушают правила Женевской конвенции.

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Позиция Украины относительно издевательств над пленными

Командование ВСУ пообещало расследовать и проверять всю информацию о нарушении законов войны и обращении с военными пленными.

Если военнослужащий действительно совершил нарушение, к нему будут приниматься правовые решения.

При этом командование Вооруженных Сил Украины и Михаил Полодяк подчеркнули, что российская сторона тоже должна соблюдать эти международные договоры. И сейчас именно Россия демонстрирует постоянные нарушения.

Правила ведения войны принципиально должны выполняться обеими сторонами и не только Украиной, потому что нам заявляют, что Украина где-то имеет какие-то инциденты с российской стороной. Россия гораздо больше этих "инцидентов" сегодня демонстрирует. Можем лишь подчеркнуть, что любые случаи будут принципиально расследоваться соответствующими юридическими органами и будут иметь соответствующие последствия,

– заявил Михаил Подоляк во время брифинга 29 марта.

Он подчеркнул, что это принципиальная позиция Украины.

Тем временем Россия забрасывает информационное пространство фейками

Напомним, что в анонимных телеграм-каналах начали появляться срежиссированные видеоролики о якобы жестоком обращении с пленными оккупантами.

В СБУ опровергли информацию о жестоком обращении с пленными, назвав эти видео фейками и провокацией.

Причина возникновения таких публикаций? Все просто – зверства российских оккупантов уже настолько шокировали весь мир, что это подрывает все мифы "асвабадетелей". Их цель: сместить акценты и попытаться убедить, что именно украинские военные якобы издеваются над пленными. К тому же – испугать своих солдат, чтобы те не сдавались в плен,

– объясняют в СБУ.

Это подтвердили и хакеры Anonymous, которые опубликовали приказ Минобороны России о создании ряда фейковых видео, которые должны продемонстрировать издевательства над российскими военнопленными в Украине.



Приказ российского минобороны / Фото из твиттера Anonymous

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