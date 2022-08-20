Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, соучредитель общественной организации "Крым SOS" Алим Алиев. В частности, россияне массово бегут из Крыма и даже за бесценок продают свои квартиры.

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Истерия среди россиян

Алиев объяснил, что в первую очередь из-за "прилетов" в Крыму паникуют те люди, которые приехали на полуостров из россии после 2014 года. Они ведь думали, что смогут до конца жизни жить в оккупированных домах, отдыхать и работать.

"Часть из этих людей уже уезжает и будет продолжать это делать. И правильно делают", – подчеркнул правозащитник.

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Алиев отметил, что россияне боятся ответственности, к которой их могут привлечь после освобождения Крыма.

После деоккупации полуострова мы должны разобрать все военные преступления, которые совершает россия. Также мы должны проанализировать все нарушения прав человека, совершаемые и российскими оккупационными властями, и крымскими локальными "феодалами". Они будут убегать, иначе будут вынуждены отвечать по закону,

– отметил он.

Усиливается давление на крымских татар

В последние недели оккупанты провели обыски у крымских татар, также был ряд задержаний. По словам правозащитника, оккупанты традиционно пытаются обвинить задержанных в терроризме и экстремизме.

Однако сейчас фактически впервые оккупационные власти начали приписывать крымским татарам связь с материковой Украиной. Якобы все эти люди курируются из условного Киева или других городов неоккупированной территории Украины,

– сказал соучредитель организации "Крым SOS".

По его мнению, оккупационная репрессивная машина будет пытаться "закручивать гайки" в Крыму, чтобы не было никаких утечек информации о происходящем на полуострове.

"Единственное, чего не учитывают россияне, – это то, что и крымские татары, и проукраинские активисты знают цену свободы. Они не просто ждут (деоккупации Крыма – 24 канал), а будут делать все, чтобы это произошло как можно скорее", – отметил Алиев.

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