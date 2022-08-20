Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, соучредитель общественной организации "Крым SOS" Алим Алиев. В частности, россияне массово бегут из Крыма и даже за бесценок продают свои квартиры.
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Истерия среди россиян
Алиев объяснил, что в первую очередь из-за "прилетов" в Крыму паникуют те люди, которые приехали на полуостров из россии после 2014 года. Они ведь думали, что смогут до конца жизни жить в оккупированных домах, отдыхать и работать.
"Часть из этих людей уже уезжает и будет продолжать это делать. И правильно делают", – подчеркнул правозащитник.
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Алиев отметил, что россияне боятся ответственности, к которой их могут привлечь после освобождения Крыма.
После деоккупации полуострова мы должны разобрать все военные преступления, которые совершает россия. Также мы должны проанализировать все нарушения прав человека, совершаемые и российскими оккупационными властями, и крымскими локальными "феодалами". Они будут убегать, иначе будут вынуждены отвечать по закону,
– отметил он.
Усиливается давление на крымских татар
В последние недели оккупанты провели обыски у крымских татар, также был ряд задержаний. По словам правозащитника, оккупанты традиционно пытаются обвинить задержанных в терроризме и экстремизме.
Однако сейчас фактически впервые оккупационные власти начали приписывать крымским татарам связь с материковой Украиной. Якобы все эти люди курируются из условного Киева или других городов неоккупированной территории Украины,
– сказал соучредитель организации "Крым SOS".
По его мнению, оккупационная репрессивная машина будет пытаться "закручивать гайки" в Крыму, чтобы не было никаких утечек информации о происходящем на полуострове.
"Единственное, чего не учитывают россияне, – это то, что и крымские татары, и проукраинские активисты знают цену свободы. Они не просто ждут (деоккупации Крыма – 24 канал), а будут делать все, чтобы это произошло как можно скорее", – отметил Алиев.
Алим Алиев рассказал о реакции оккупантов на взрывы в Крыму: смотрите видео
Ситуация во временно оккупированном Крыму: последние новости
- 20 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В частности, речь идет о Севастополе, Евпатории и Керчи. Оккупанты уверяют, что взрывы – это просто результат работы ПВО.
- Кроме того, по информации главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, взрывы также прогремели в Черноморском районе.
- Хакеры взломали телевидение в Крыму и включили обращение президента Владимира Зеленского. Также по местному телевидению показали кадры, снятые в Крыму до оккупации полуострова. На видео звучала песня "Україна – це ти".