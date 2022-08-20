Про це 24 каналу розповів правозахисник, співзасновник громадської організації "Крим SOS" Алім Алієв. Зокрема, росіяни масово тікають з Криму і навіть за безцінь продають свої квартири.

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Істерія серед росіян

Алієв пояснив, що насамперед через "прильоти" в Криму панікують ті люди, які приїхали на півострів із росії після 2014 року. Адже вони думали, що зможуть до кінця життя жити в окупованих будинках, відпочивати та працювати.

"Частина з цих людей вже виїжджає і буде продовжувати це робити. І правильно роблять", – наголосив правозахисник.

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Алієв зазначив, що росіяни бояться відповідальності, до якої їх можуть притягнути після звільнення Криму.

Після деокупації півострова ми маємо розібрати всі воєнні злочини, які вчиняє росія. Також ми маємо проаналізувати всі порушення прав людини, які вчиняє і російська окупаційна влада, і кримські локальні "феодали". Вони будуть втікати, інакше будуть змушені відповідати по закону,

– зазначив він.

Посилюється тиску на кримських татар

Останніми тижнями окупанти провели обшуки у кримських татар, також була низка затримань. За словами правозахисника, окупанти традиційно намагаються звинуватити затриманих в тероризмі та екстремізмі.

Однак зараз фактично вперше окупаційна влада почала приписувати кримським татарам зв'язок з материковою Україною. Нібито ці всі люди куруються з умовного Києва чи інших міст неокупованої території України,

– сказав співзасновник організації "Крим SOS".

На його думку, окупаційна репресивна машина намагатиметься "закручувати гайки" в Криму, аби не було жодних витоків інформації про те, що відбувається на півострові.

"Єдине, чого не враховують росіяни, – це те, що і кримські татари, і проукраїнські активісти знають ціну свободи. Вони не просто чекають (деокупації Криму – 24 канал), а будуть робити все, щоб це відбулося якомога швидше", – зазначив Алієв.

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