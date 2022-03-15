В правильном ли направлении движется Украина: война коренным образом изменила мнение украинцев
Источник:социологическая группа "Рейтинг"
Большинство украинцев считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Это самый высокий показатель за всю историю.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Социологическое исследование проводилось 12 – 13 марта.
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Мнения украинцев по делам Украины
- 76% полагают, что дела Украины идут в правильном направлении.
- 15% – в неправильном.
- 9% затруднились ответить.
Как оценивают направление Украины в регионах
Абсолютно все регионы оценивают направление Украины в основном как правильное. Больше людей так считают на западе, меньше всего – на востоке.
Относительно неправильного направления, предпочтения регионов совершенно противоположны. На востоке так думает гораздо больше людей, чем на западе. Правда, таких только до 25%.
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Запад
- Правильный путь – 83%
- Неправильный – 12%
- Затрудняюсь ответить – 6%
Центр
- Правильный путь – 77%
- Неправильный – 11%
- Затрудняюсь ответить – 12%
Юг
- Правильный путь – 73%
- Неправильный – 10%
- Затруднились ответить – 18%
Восток
- Правильный путь – 64%
- Неправильный – 25%
- Затрудняюсь ответить – 11%
Возрастные группы о правильности или неправильности направления Украины
Большинство всех взрослых украинцев считают, что их страна идет в правильном направлении. Так ответили более 70% представителей всех возрастов. Такой ответ преобладал среди людей, которым 51 или больше лет.
Неправильным путь Украины считает почти одинаковое количество взрослых украинцев. Этот показатель составляет 14 – 15%.
Подробности
18 – 35 летние
- Правильный – 76%
- Неправильный – 14%
- Затрудняюсь ответить – 10%
36 – 50 лет
- Правильный – 73%
- Неправильный – 15%
- Затрудняюсь ответить – 12%
51 и более лет
- Правильный – 77%
- Неправильный – 15%
- Затруднились ответить – 8%
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Что украинцы думают о правильности политики Украины: результаты опроса от "Рейтинга" / Cкриншот
Что еще известно об опросе от "Рейтинга"Аудитория – население Украины от 18 лет. Проводили опрос во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка – репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения.
Всего опросили 1200 респондентов. Способ опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с внедрением компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью – 0,95: не более 2,8%.
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