В правильном ли направлении движется Украина: война коренным образом изменила мнение украинцев

Большинство украинцев считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Это самый высокий показатель за всю историю.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Социологическое исследование проводилось 12 – 13 марта.

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Мнения украинцев по делам Украины

76% полагают, что дела Украины идут в правильном направлении.

15% – в неправильном.

9% затруднились ответить.

Как оценивают направление Украины в регионах

Абсолютно все регионы оценивают направление Украины в основном как правильное. Больше людей так считают на западе, меньше всего – на востоке.

Относительно неправильного направления, предпочтения регионов совершенно противоположны. На востоке так думает гораздо больше людей, чем на западе. Правда, таких только до 25%.

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Запад

Правильный путь – 83%

Неправильный – 12%

Затрудняюсь ответить – 6%

Центр

Правильный путь – 77%

Неправильный – 11%

Затрудняюсь ответить – 12%

Юг

Правильный путь – 73%

Неправильный – 10%

Затруднились ответить – 18%

Восток

Правильный путь – 64%

Неправильный – 25%

Затрудняюсь ответить – 11%

Возрастные группы о правильности или неправильности направления Украины

Большинство всех взрослых украинцев считают, что их страна идет в правильном направлении. Так ответили более 70% представителей всех возрастов. Такой ответ преобладал среди людей, которым 51 или больше лет.

Неправильным путь Украины считает почти одинаковое количество взрослых украинцев. Этот показатель составляет 14 – 15%.

Подробности

18 – 35 летние

Правильный – 76%

Неправильный – 14%

Затрудняюсь ответить – 10%

36 – 50 лет

Правильный – 73%

Неправильный – 15%

Затрудняюсь ответить – 12%

51 и более лет

Правильный – 77%

Неправильный – 15%

Затруднились ответить – 8%

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Что украинцы думают о правильности политики Украины: результаты опроса от "Рейтинга" / Cкриншот

Что еще известно об опросе от "Рейтинга" Аудитория – население Украины от 18 лет. Проводили опрос во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка – репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения.



Всего опросили 1200 респондентов. Способ опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с внедрением компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью – 0,95: не более 2,8%.

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