Правильные мишени: Северская бригада тренируется стрелять на портретах Путина

27 апреля 2022 , 15:33
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Источник:

Сухопутные войска ВС Украины

Тренировки военных проходят в обычном режиме. Единственное, теперь с мишенями и мотивацией нет проблем.

Мишень – портрет Путина

В частности, военные 1-й отдельной танковой Северской бригады оттачивают мастерство стрельбы на мишенях с портретами Путина. Соответствующее видео было опубликовано военными Сухопутных войск.

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Во время занятий используйте правильные мишени,
– коротко написали военные.

Потери врага 

  • В период с 24 по 27 апреля груз "200" российских оккупантов пополнился еще 300 врагами.
  • В общей сложности потери российской армии в войне против Украины колоссальные – погибли 22 400 военных. 
  • Кроме того, сегодня военные провели 13 успешных атак на Юге. Удалось уничтожить 21 российского оккупанта и захватить немало полезной техники.

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Автор: Анастасія Лукашевська