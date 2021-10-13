В правительстве Грузии предложили создать группу врачей для Саакашвили

Минюст Грузии обратился к Минздраву с просьбой создать специальную группу врачей. Эти медики должны следить за состоянием здоровья экс-президента Михеила Саакашвили.

Кроме того, министерство обратилось в ряд комитетов и организаций с целью обеспечения мониторинга состояния здоровья экс-президента, который сейчас находится в тюрьме в Рустави.

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К кому обратились в министерстве

В обращении министерства юстиции Грузии говорится о необходимости создания группы врачей, которая будет наблюдать за состоянием здоровья экс-президента Саакашвили.

Целью группы медиков будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и в случае необходимости представление соответствующих рекомендаций,

– говорится в заявлении.

Также обращение поступило в парламентские комитеты по вопросам прав человека и здравоохранения с просьбой обеспечить надлежащее соблюдение прав Михеила Саакашвили. Свои действия Министерство юстиции мотивирует желанием информировать общество о состоянии здоровья экс-президента. К народному защитнику Нино Ломджарию поступила просьба содействовать этому процессу.

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