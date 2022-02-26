В правительстве объяснили, как получить пенсию и другие выплаты в период войны
26 февраля 2022 , 21:27Читати новину українською
Кабмин принял постановление об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период военного положения.
Детали рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.
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Как получить пенсию и другие выплаты в период войны
В случае, если люди не могут получить деньги по месту проживания, или если не нет возможности направить средства на указанный счет, то выплата пенсий и пособий будет осуществляться денежным переводом.
Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом и другими органами свяжутся с получателями через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического места жительства в данных условиях.
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