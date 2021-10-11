Правительственный кризис окончен – заявил Президент Австрии и назвал имя нового канцлера

Президент Австрии заявил об окончании правительственного кризиса. Беллен заявил, что новым канцлером страны станет нынешний глава МИД Александер Шалленберг.

Политик заменит на посту Себастьяна Курца, подавшего в отставку. Об этом президент страны заявил 10 октября во время выступления перед журналистами.

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Президент Австрии назвал нового канцлера страны

Новым канцлером Австрии станет дипломат Александер Шалленберг, возглавлявший МИД страны в правительстве Себастьяна Курца,

– говорится в сообщении.

Президент страны пояснил, что уже 11 октября Александер Шалленберг примет присягу.



Александер Шалленберг станет новым канцлером Австрии / Фото АР

Александер Ван дер Беллен добавил, что пообщался с политиком и вице-канцлером Вернером Коглером. Те заверили президента, что "для дальнейшей совместной работы (в правительстве Австрии – 24 канал) есть устойчивый фундамент". Президент пояснил, что они отвечают за это "своим словом", поэтому он ожидает концентрированную работу.

Нынешний правительственный кризис окончен. Работа в пользу нашей страны может быть продолжение,

– заверил Беллен.

Кстати, именно бывший канцлер Курц предложил на пост главу МИД Александра Шалленберга.

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