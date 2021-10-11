Правительственный кризис окончен – заявил Президент Австрии и назвал имя нового канцлера
Источник:DW
Президент Австрии заявил об окончании правительственного кризиса. Беллен заявил, что новым канцлером страны станет нынешний глава МИД Александер Шалленберг.
Политик заменит на посту Себастьяна Курца, подавшего в отставку. Об этом президент страны заявил 10 октября во время выступления перед журналистами.
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Президент Австрии назвал нового канцлера страны
Новым канцлером Австрии станет дипломат Александер Шалленберг, возглавлявший МИД страны в правительстве Себастьяна Курца,
– говорится в сообщении.
Президент страны пояснил, что уже 11 октября Александер Шалленберг примет присягу.
Александер Шалленберг станет новым канцлером Австрии / Фото АР
Александер Ван дер Беллен добавил, что пообщался с политиком и вице-канцлером Вернером Коглером. Те заверили президента, что "для дальнейшей совместной работы (в правительстве Австрии – 24 канал) есть устойчивый фундамент". Президент пояснил, что они отвечают за это "своим словом", поэтому он ожидает концентрированную работу.
Нынешний правительственный кризис окончен. Работа в пользу нашей страны может быть продолжение,
– заверил Беллен.
Кстати, именно бывший канцлер Курц предложил на пост главу МИД Александра Шалленберга.
Что известно о скандале и отставке канцлера Австрии Себастьяна Курца
- 9 октября канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку. Это произошло на фоне расследования против него по делу о коррупции. Однако он пояснил, что и в дальнейшем будет возглавлять консервативную Австрийскую народную партию и планирует стать ее лидером в парламенте.
- Прокуратура Австрии расследует дело в отношении Курца и еще 9 человек. Их подозревают в злоупотреблении доверием и коррупции.
- По версии следствия, в течение 2016 – 2018 годов министерство финансов использовало бюджетные деньги, чтобы финансировать рекламные объявления в одной из газет Австрии в обмен на размещение опросов общественного мнения, которые якобы выгодны для партии Курца.
- Правоохранители предполагают, что это могло быть частью плана, который позволил Курцу занять пост канцлера.