Правительство денонсировало Соглашение СНГ о сотрудничестве в туризме

Украина денонсировала Соглашение о сотрудничестве в области туризма. Также наше государство не становиться участником Соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 23 июня. Кабинет Министров считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соответствующих договоренностях.

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Почему приняли такое решение

Украина денонсировала соглашение из-за вооруженной агрессии России. Ведь государство-оккупант является стороной в этих соглашениях.

"В связи с вооруженной агрессией России против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества, в частности в рамках упомянутых соглашений, в дальнейшем отсутствуют", – говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве заключили 23 декабря 1993 года в Туркменистане, в городе Ашхабаде.

Отмечается, что сотрудничество в области туризма с другими государствами – сторонами этих соглашений – уже обеспечивается двусторонними нормативными актами.

Из каких еще соглашений вышла Украина

Правительство решило выйти из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Также Киев покинул Соглашение о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран.

Кроме того, Украина покинула Соглашение о межгосударственном резерве средств защиты животных.

Еще в феврале наше государство вышло из соглашений о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.