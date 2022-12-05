Правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента проект закона о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии 5 декабря внесло на рассмотрение парламента Предложение о вступлении в Североатлантический альянс. Заметим, что присоединение этого государства к НАТО еще не одобрено двумя странами-членами.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, представлявший проект Предложение, отметил, что его государство готово присоединиться к НАТО, когда все страны-члены ратифицируют соответствующую заявку. Больше рассказывает 24 канал.

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Подробнее о правительственном Предложении по вступлению Финляндии в НАТО

Предложение о вступлении в НАТО предоставили парламенту Финляндии 5 декабря. По словам Хаависто, решение могут принять простым большинством, ведь речь не идет о передаче значительных полномочий международной организации.

В частности правительство Финляндии предлагает парламенту утвердить Североатлантический договор и Соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала.

В МИДе отметили, что правительственное Предложение оценивает ключевые последствия присоединения Финляндии к Североатлантическому договору. В частности, относящиеся к внешней политике, политике безопасности и обороны.

Также в МИД подчеркнули, что Финляндия примет на себя обязательство Североатлантического договора и будет участвовать во всех аспектах НАТО. Государство готовится в военной форме выполнить свои обязательства по коллективной обороне в соответствии со статьей 5, включая использование вооруженных сил.

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Справка. Финляндия подала официальную заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года.

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