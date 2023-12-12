Финляндия откроет два КПП на границе с Россией: как объяснили решение в правительстве

Правительство Финляндии приняло решение открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Граница со страной-агрессоркой была закрыта с 30 ноября.

Решение правительства будет действовать до 14 января 2024 года. В частности, премьер-министр Финляндии Петери Орпо заявил об открытии КПП Ваалима и Ниирала.

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В частности, журналисты спросили у представителей правительства, почему открыли именно эти два пункта. Представитель пограничной службы Микко Лехмус отметил, что таким образом люди, проживающие с обеих сторон границы, смогут посетить своих родственников.

. Срок действия предыдущего решения о двухнедельном закрытии границы с Россией должен был пройти уже в ночь на четверг, 14 декабря.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что правительство внимательно следит за событиями на восточной границе, и если поток нелегальных мигрантов не прекратится, граница может быть снова закрыта.

Без снятия ограничений мы не сможем проверить, происходят ли изменения к лучшему. Если это явление продолжится, мы снова закроем эти пункты пересечения границы.

– отметил премьер-министр Петтери Орпо.

Закрытие границ между Финляндией и Россией