Правительство Франции отправили в отставку: повлияет ли это на поддержку Украины

Отставка правительства Франции и неспособность принять бюджет повлияет и на выделение военной помощи Украине. Это подтверждает и министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как повлияет ситуация во Франции на поддержку Украины

Падение правительства Франции в среду и неспособность принять бюджет могут осложнить увеличение военной поддержки Украины. Несмотря на обещания Эммануэля Макрона помогать Киеву столько, сколько потребуется, проблемы с выделением дополнительных пакетов помощи могут быть существенными.

Так, в СМИ напомнили, что в ноябре Франция завершила подготовку около 2 000 украинских военных, также в рамках поддержки предоставляли бронированную технику для перемещения войск и разведки, гаубицы CAESAR, противотанковые ракетные установки, ракеты "земля – воздух" и радары для поля боя.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, который, к слову, может стать новым премьер-министром, уже подтвердил, что Украина получит меньше помощи, чем планировалось. В частности, Украина не получит 3 миллиарда долларов помощи, которые обязалась предоставить Франция.

Напомним, поздно вечером 4 декабря французский парламент отправил правительство в отставку. За выражение вотума недоверия проголосовал 331 депутат.