В Германии отремонтировали БМП Marder для Украины, но не могут их передать

В Германии готовы передать Украине БМП Marder, которые отремонтировали. Однако передачу боевых машин блокирует федеральное правительство.

Федеральное правительство не выдает лицензию

Немецкая компания Rheinmetall за свой счет восстановила 16 боевых машин пехоты Marder для Украины. Однако федеральное правительство не выдает лицензию на их экспорт в Украину.

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Несмотря на то, что официальный Берлин не выдает лицензию, компания Rheinmetall продолжает восстанавливать еще 14 БМП Marder. Эти боевые машины могут быть переданы украинским военным.

Всего специалисты могут отремонтировать около 70 единиц подобной техники из старых запасов.

Военная помощь от Германии: что известно

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет действовать самостоятельно в вопросах военной помощи Украине. Именно так немецкий канцлер объяснил то, что его страна не предоставила Украине танки.

Шольц отметил, что Германия в контексте военной помощи Украине сделает акцент на системах ПВО и артиллерии.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев ожидает немецкие "Леопарды" и "Мардеры".

Также Украина уже долго ожидает от Германии поставок систем ПВО IRIS-T. Германия обещает передать Украине 4 современных системы противовоздушной обороны IRIS-T. Две установки должны прибыть в Украину до конца 2022 года.

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