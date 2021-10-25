Правительство Германии получило предложение Украины о дополнительных объемах транзита газа
Источник:"Укрінформ"
Посольство Германии в Украине уже передало Германии предложение Украины насчет транспортирования газа через украинскую ГТС. Говорится о дополнительных 55 миллиардах кубов газа в год.
Их Украина предложила транспортировать на специальных условиях. Это случилось на пресс-конференции в понедельник, 25 октября.
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Германия получила предложение Украины насчет газа
Мы получили это предложение от Украины и передали Федеральному министерству экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы будем его интенсивно обсуждать,
– заявила Фельдгузен.
Она также пояснила, что Германия пытается вместе с Украиной сохранить транзит газа через украинскую территорию.
Кроме того, по ее мнению, когда-то газовый транзит полностью прекратится, поэтому Украине следует работать над будущим своей газотранспортной системы. В частности говорится о работе над тем, чтобы в дальнейшем обеспечить и транзит водорода, чтобы стать энергетически независимой. А также самой иметь возможность экспортировать энергию.
Коротко о транзите газа через Украину
- Транзит газа через Украину под угрозой из-за запуска "Северного потока-2", который построила Россия. Германия и Штаты заключили соглашение относительно "СП-2". Согласно ему, Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска скандального газопровода.
- 22 октября на заседании СНБО проанализировали состояние энергетической системы Украины. По итогам решили создать большую рабочую группу, которая будет работать над выполнением закона об обеспечении энергобаланса страны.
- СНБО поручил "Нафтогазу" и оператору ГТС определить специальные условия для транспортировки природного газа в Европу. Говорится о как минимум 55 миллиардах кубов в год.
- В этот же день Владимир Зеленский заявил, что дополнительная транзитная мощность может быть предоставлена со скидкой до 50% от действующего тарифа в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом".