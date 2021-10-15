Правительство хочет обеспечить жильем всех переселенцев, имеющих статус УБД

Кабинет Министров в госбюджете на 2022 год запланировал сумму на обеспечение жильем всех временно перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий. Говорится о 5,5 миллиарда гривен.

Об этом рассказал заместитель министра по делам ветеранов Алексей Ильяшенко. По его словам, Владимир Зеленский в 2022 году будет пытаться закрыть всю очередь.

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В частности, говорится о более 3 тысячах человек, которые нуждаются в жилье. Это касается тех, кто является участником боевых действий и одновременно внутренне перемещенным лицом

5,5 миллиарда гривен впервые в истории было выделено для того, чтобы решить эти вопросы с жильем,

– заявил Ильяшенко.

По данным Минсоцполитики , по состоянию на июль 2021 года в Украине насчитывалось 1 473 650 внутренне перемещенных лиц.

Заместитель министра также отметил, что очередь постоянно меняется, ведь списки формируются на местах, а Кабмин перечисляет деньги на приобретение жилья.

"Это называется субвенция на приобретение жилья. Например, 1 или 2 миллиона дается на одну семью и они в течение определенного периода обязаны приобрести это жилье", – рассказал он.

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Ильяшенко также заявил, что Верховная Рада в 2021 году приняла изменения в бюджет. В частности, на обеспечение ветеранов, которые являются внутренне перемещенными лицами, выделено 280 миллионов гривен.

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