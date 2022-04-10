Правительство Италии договорилось с Алжиром о замене российского газа, – СМИ
Источник:Reuters
Италия хочет снизить зависимость от российского газа, который хочет заменить алжирским. Для этого премьер-министр Италии Марио Драги 11 апреля совершит визит в Алжир.
Италия и Алжир подпишут соглашение касательно замены газа из РФ
По информации источников Reuters, вместе с Драги в Алжир отправятся глава итальянской энергетической группы Eni, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр по вопросам энергетики Роберто Чинголани.
Кстати Италия и Испания обсудили строительство газопровода, чтобы уменьшить зависимость от России
Идет речь о том, что Италия и Алжир подпишут соглашение, о котором уже договорились.
Драги подпишет институционное соглашение между странами, а затем Eni и государственная алжирская нефтегазовая компания Sonatrach согласуют технические аспекты,
– говорится в сообщении.
Соглашение будет включать общие инвестиции в проекты возобновляемой энергетики.
Алжир – второй по величине поставщик газа в Италии
Италия получает около 40% своего импорта газа из России, из-за чего пытается диверсифицировать энергоснабжение. Хотя по сей день Европа не отказалась от российских энергоресурсов.
Алжир – второй по величине поставщик газа в Италию. В настоящее время трубопроводом по дну Средиземного моря транспортируется менее 60 миллионов кубометров газа.
Впрочем, он способен перекачивать более 110 миллионов кубометров газа. В Италии заявляли, что хотят увеличить прокачку газа примерно на 40% от действующих объемов.
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