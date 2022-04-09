Правительство изменило порядок компенсации работодателям за трудоустройство переселенцев

Правительство изменило порядок предоставления работодателям компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство переселенцев. Сумма компенсации составляет 6500 гривен.

Согласно документу правительства, это распространяется на работодателей, трудоустроивших внутренне перемещенных лиц во время военного положения.

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Эти работники получают статус внутренне перемещенного лица после трудоустройства.

Еще раньше Кабмин одобрил порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство переселенцев во время военного положения в Украине.

Компенсация расходов предоставляется в размере 6500 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которое работодателем уплачиваются налоги, в частности, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Общая продолжительность компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства лица.

В то же время, компенсацию не смогут получить работодатели, которые являются бюджетными учреждениями или фондами общеобязательного государственного социального страхования.

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