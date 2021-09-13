Правительство изменило правила карантина в Украине: что изменится

Правительство установило новые карантинные нормы. Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования или выздоровление от COVID-19.

Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236, что устанавливает новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.

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Правительство ввело новые карантинные нормы

Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" – о полном курсе,

– рассказали в Минздраве.

Кроме того, теперь в случае введения желтого уровня эпидемической опасности:

упростили требования к работе учебных заведений – будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами;

ограничения не будут применяться если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы один из COVID сертификатов.

Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным и придерживаться ли всех карантинных ограничений, остается за владельцем,

– заверили в министерстве.

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