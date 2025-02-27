Правительство изменило правила пересечения границы для мужчин, везущих гуманитарные и медицинские грузы

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы для отдельных категорий граждан Украины. Они будут касаться, в частности, мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Что изменилось для мужчин, пересекающих границу

Правительство внесло изменения в правила пересечения государственной границы, определенные постановлением Кабмина от 27.01.1995 № 57.

С 27 февраля 2025 года во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях.

Ранее решение об их выезде принималось Министерством развития общин и территорий Украины, или военными администрациями: теперь эта норма больше не действует.

К слову, 27 февраля также стало известно, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций приостанавливает выдачу писем для выезда артистов и журналистов за границу. Причиной стали пробелы в законодательстве, в результате которых ряд лиц, получивших разрешение Государственной пограничной службы на временный выезд за границу при содействии МКСК, не вернулись в Украину в установленный срок.