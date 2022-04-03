Правительство Японии наймет специалиста по борьбе с фейками о войне в Украине

Министерство обороны Японии усилит свое сопротивление в гибридной информационной войне с Китаем и Россией. Так что ведомство решило чаще сообщать о событиях в Украине.

Для борьбы с фейками и публикации проверенной информации нанимают отдельного специалиста – координатора глобальной стратегической разведки.

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Этот человек будет публиковать корректную информацию о войне в Украине, а также отслеживать фейки из России и Китая.

Россия хочет дезинформировать весь мир

Минобороны серьезно опасается количества фейков в Интернете. В ведомстве уверены, что Россия пытается дезинформировать весь мир, придумывая оправдание для своих "военных операций".

В Японии также не исключают, что подобную тактику может взять на вооружение Китай в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с Тайванем.

Кратко о реакции Японии на агрессию России

Япония поддержала введение санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.

Также в стране обострили свою риторику в отношении Курильских островов. Теперь Япония официально будет называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией России".

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