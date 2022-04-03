Для боротьби з фейками і публікації перевіреної інформації наймуть окремого фахівця – координатора глобальної стратегічної розвідки.

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Ця людина буде публікувати коректну інформацію про війну в Україні, а також відстежувати фейки з Росії та Китаю.

Росія хоче дезінформувати весь світ

Міноборони серйозно побоюється кількості фейків в Інтернеті. У відомстві переконані, що Росія намагається дезінформувати весь світ, придумуючи виправдання для своїх "військових операцій".

В Японії також не виключають, що подібну тактику може взяти на озброєння Китай у разі непередбачених обставин, пов'язаних з Тайванем.

Коротко про реакцію Японії на агресію Росії

До слова, Японія підтримала введення санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Також в країні загострили свою риторику щодо Курильських Островів. Відтепер Японія офіційно називатиме південні Курильські острови "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією Росії".

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