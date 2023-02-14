Правительство назначило Павлюка заместителем Резникова: решения относительно Шевченко и Дейнеги нет
Кабмин назначил первым заместителем министра обороны генерала Александра Павлюка. В то же время, решения о назначении Шевченко и Дейнеги до сих пор нет.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме.
Раньше Резников озвучил фамилии своих будущих покровителей
Павлюка Александра Алексеевича назначили первым заместителем Министра обороны Украины,
– говорится в сообщении.
Кабмин уволил первого замминистра обороны Ивана Руснака и замминистра обороны по цифровой трансформации Олега Гайдука.
Кроме этого, правительство назначило заместителями министра внутренних дел Богдана Драпятого, Екатерину Павличенко, Алексея Сергеева, Василия Тетерю и Леонида Тимченко. Госсекретарем МВД стала Инна Ящук.
Что этому предшествовало
Глава Минобороны Алексей Резников подал на согласование кандидатуры трех новых заместителей министра: Александра Павлюка, Виталия Дейнеги и Андрея Шевченко.
Еще раз отметим, что нет информации о согласовании Дейнеги и Шевченко.
Ранее Резников заявил, что Минобороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля.
Александр Павлюк: биографическая справка
- Александр Павлюк от 28 июля 2021 года до 15 марта 2022 года был командующим Операцией объединенных сил. В должности он руководил обороной населенных пунктов на востоке Украины.
- 15 марта он был назначен на должность председателя Киевской ОВА. К началу апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, вовлеченных в оборону города, россиян оттеснили от Киева по всем направлениям.
- После этого он занимал должность главы ОВА по 21 мая 2022 года.