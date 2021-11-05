Правительство назначило Вячеслава Демченко временным главой Гостаможни

Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы на Вячеслава Демченко. Вскоре ожидается его назначение в качестве полноценного руководителя таможни.

В новую должность Вячеслав Демченко вступает с 5 ноября 2021 года. Перед этим президент уволил его с должности руководителя разведки Госпогранслужбы.

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Назначение Демченко

Демченко станет временным главой Гостаможслужбы по распоряжению Кабинета Министров от 4 ноября 2021 года.

Перед его назначением на пост полноценного главы таможни он должен победить в соответствующем конкурсе.

В настоящее время место главы ГТСУ вакантно после того, как ее предыдущий глава Павел Рябикин 4 ноября был назначен Верховной Радой на пост министра стратегических отраслей промышленности.

Коротко о Вячеславе Демченко