Правительство назначило Вячеслава Демченко временным главой Гостаможни
Источник:Кабинет Министрив Украины
Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы на Вячеслава Демченко. Вскоре ожидается его назначение в качестве полноценного руководителя таможни.
В новую должность Вячеслав Демченко вступает с 5 ноября 2021 года. Перед этим президент уволил его с должности руководителя разведки Госпогранслужбы.
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Назначение Демченко
Демченко станет временным главой Гостаможслужбы по распоряжению Кабинета Министров от 4 ноября 2021 года.
Перед его назначением на пост полноценного главы таможни он должен победить в соответствующем конкурсе.
В настоящее время место главы ГТСУ вакантно после того, как ее предыдущий глава Павел Рябикин 4 ноября был назначен Верховной Радой на пост министра стратегических отраслей промышленности.
Коротко о Вячеславе Демченко
- Это бригадный генерал Государственной пограничной службы Украины. До недавнего времени возглавлял разведку ГПСУ.
- О его будущем назначении на пост главы таможни еще раньше сообщали украинские СМИ.
- Тогда говорилось, что Вячеслав Демченко якобы привлек внимание президента своей скромностью. Бригадный генерал живет в служебном общежитии и ездит на Daewoo Lanos.