Правительство Норвегии подаст заявление об отставке

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг сообщила, что ее правительство подаст заявление о разрешении на отставку. Это произошло на заседании Государственного совета в Королевском дворце.

Накануне на парламентских выборах в Норвегии победила "Рабочая партия". Действующий премьер Норвегии признал поражение.

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Солберг обратится к королю Норвегии

"Парламентские выборы 13 сентября 2021 привели к созданию парламентской основы для формирования нового правительства. Поэтому я подаю заявление о разрешении моего правительства подать в отставку", – говорится в заявлении Эрны Солберг.

Политик отметила, что будет рекомендовать королю Норвегии обратиться к лидеру Лейбористской партии Йонас Гар Стере относительно поручение сформировать новый Кабинет министров. Сейчас он является кандидатом в премьер-министры от двух партий, которые готовы сформировать правительство.

Эрна Солберг находилась у власти дольше всех из министров-консерваторов.

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Отставка правительства Норвегии: коротко