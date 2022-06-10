Правительство одобрило законопроект о растаможке авто в Дии, его передадут в Раду

Кабинет министров Украины утвердил законопроект, в котором говорится о растаможке автомобилей в приложении Дия. Согласно этой инициативе, процесс будет занимать не более 5 минут.

Об этом рассказал глава правительства Денис Шмигаль. Премьер отметил, что в ближайшее время документ будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее Зеленский провел важное совещание с Кабмином: о каких шагах договорились

Растаможка станет простой и удобной, – Шмигаль

Растаможка будет максимально простой и удобной. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей производится автоматически. Оплатить можно прямо в приложении,

– объяснил Шмигаль.

Глава Кабмина надеется, что весь процесс будет занимать не более 5 минут. Также такие изменения должны быть устранены различные коррупционные схемы и манипуляции с ценами на авто во время их растаможки.

Таможенники не будут влиять на формулу растаможки

Таможенники не будут больше влиять на формулу растаможивания, ее будут определять исключительно характеристики авто. Речь идет об объеме, типе и мощности двигателя, возрасте машины.

Наш законопроект содержит нормы, предусматривающие полное освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями и меньшую ставку для авто с гибридными двигателями,

– объяснил Шмигаль.

Таким образом, Украина заботится о своем зеленом курсе и экологии. Глава правительства отметил, что у этого сервиса пока нет аналогов в мире.

Читайте также Правительство создает штаб, который будет ежедневно заниматься подготовкой к отопительному сезону

Правительство настаивает на отмене беспошлинного ввоза

Отметим, что в Минфине просят парламент отменить беспошлинный ввоз автомобилей в Украину, действующий с апреля этого года. По словам министра финансов Сергея Марченко, бюджет недополучает много доходов.

Коротко о "нулевом растаможивании" авто:

С апреля до конца мая украинцы ввезли по нулевому растаможиванию почти 100 тысяч автомобилей.

Средний год выпуска машин – 2008 год, их средняя стоимость – 4 632 доллара. Три марки, которые пользовались наибольшей популярностью – Volkswagen Passat, Volkswagen Golf и Skoda Octavia.

Отметим, что в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект об отмене нулевого растаможивания . Авторами стали представители налогового комитета.

Узнайте в видео: МИД о ситуации с поставками оружия