Правительство официально одобрило э-билеты на проезд в общественном транспорте

23 июня 2021 , 14:03
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телеграм Дениса Шмыгаля

Кабмин на заседании одобрил проект закона о э-билете. Он утверждает данные, которые должен содержать новый билет.

Денис Шмыгаль написал, что это даст возможность использовать э-билет в общественном транспорте в каждом городе. Документ направят в Верховную Раду.

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Правительство одобрило проект закона о э-билеты

Во время очередного заседания правительство одобрило законопроект, который утверждает:

  • форму,
  • реквизиты,
  • сведения, которые должен содержать э-билет.

Правительство предлагает приравнять к бумажному электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте,
– заявил Денис Шмыгаль.

Премьер заверил, что внедрение э-билетов:

  • создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда;
  • даст возможность использовать э-билет в общественном транспорте в каждом городе.

Э-билет в транспорте: коротко

  • Э-билет предусматривает переход с наличной оплаты проезда в транспорте на безналичную. Она, например, позволяет предприятиям точнее считать все доходы, а пользователям упрощает жизнь.
  • Введение э-билетов в 2020 году анонсировал тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий.
  • В Киеве воспользоваться электронной билетом можно, приобретя одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
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Автор: Діана Квасневська