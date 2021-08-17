Правительство определило, кто может попасть под амнистию после деоккупации

Кабинет министров составил список преступлений, за которые будут наказывать украинцев после освобождения оккупированных территорий. Амнистии будут подлежать только те люди, которые не совершали преступлений на захваченной российскими наемниками территории.

Кабинет Министров передал законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" на рассмотрение Верховной Рады. Правительство рекомендует нардепам одобрить документ №5844.

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Кого будут судить после деоккупации

Амнистию не могут применить в отношении преступлений:

подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда в пределах, признанных Украиной;

определены статьей I Конвенции о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества или статьей 1 Европейской конвенции;

состав которого включает деяние, определенное статьей 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

которые повлекли смерть человека или тяжкие телесные повреждения;

которые являются умышленным тяжким или особо тяжким преступлением против жизни и здоровья лица, против воли, чести, половой свободы и половой неприкосновенности личности или против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

преступления против нацбезопасности Украины со стороны судьи, прокурора, чиновника или военного.

Не будут применять амнистию и против иностранцев, воевавших на стороне боевиков.

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Можно сдать оружие за вознаграждение

Жители оккупированных территорий могут добровольно сдать Нацгвардии оружие, боеприпасы, взрывчатку и другие опасные предметы. Кроме того, они могут рассказать о местоположении военной техники.

На контрольных пунктах въезда-выезда сдать оружие можно будет постоянно, на деоккупированных территориях – в течение года с даты деоккупации.

Размер вознаграждения определит Кабмин.