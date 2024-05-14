Правительство определило временных исполняющих обязанности министров агрополитики и инфраструктуры
14 мая 2024, 13:22Читати новину українською
Источник:Тарас Мельничук
Правительство приняло важное решение. Там назначили временных исполняющих обязанности министров агрополитики и инфраструктуры.
Правительство 14 мая приняло решение об определенных кадровых изменениях. Утвердили временных исполняющих обязанности нескольких министров.
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Кого назначили
Кабинет Министров назначил:
- министра аграрной политики и продовольствия Украины Высоцкого Тараса Николаевича;
- министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Шкуракова Василия Александровича.
Ранее эти должности занимали Николай Сольский и Алексей Кубраков соответственно.
Двух министров уволили
- Парламент уволил Николая Сольского с должности Министра аграрной политики. За соответствующее решение проголосовали большинство нардепов. 25 апреля 2024 года чиновник сам подал в отставку на фоне коррупционного скандала, при этом заявив, что продолжит работать, если так решит правительство.
- Парламент также 9 мая уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. За такое решение проголосовали 272 народных депутата.
- Слухи в СМИ о возможной отставке Кубракова появились еще в середине апреля. Однако тогда вице-премьер отказывался комментировать это и добавил, что такое происходит не впервые за последние годы.