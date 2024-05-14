Уряд 14 травня ухвалив рішення про певні кадрові зміни. Затвердили тимчасових виконувачів обов'язків кількох міністрів.

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Кого призначили

Кабінет Міністрів призначив:

  • міністра аграрної політики та продовольства України Висоцького Тараса Миколайовича;
  • міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Шкуракова Василя Олександровича.

Раніше ці посади обіймали Микола Сольський та Олексій Кубраков відповідно.

Двох міністрів звільнили

  • Парламент звільнив Миколу Сольського з посади Міністра аграрної політики. За відповідне рішення проголосували більшість нардепів. 25 квітня 2024 року чиновник сам подав у відставку на тлі корупційного скандалу, при цьому заявивши, що продовжить працювати, якщо так вирішить уряд.
  • Парламент також 9 травня звільнив Олександра Кубракова з посади Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. За таке рішення проголосували 272 народних депутати.
  • Чутки у ЗМІ про можливу відставку Кубракова з'явились ще в середині квітня. Однак тоді віцепрем'єр відмовлявся коментувати це та додав, що таке відбувається не вперше за останні роки.