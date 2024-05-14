Уряд 14 травня ухвалив рішення про певні кадрові зміни. Затвердили тимчасових виконувачів обов'язків кількох міністрів.

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Кого призначили

Кабінет Міністрів призначив:

міністра аграрної політики та продовольства України Висоцького Тараса Миколайовича;

міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Шкуракова Василя Олександровича.

Раніше ці посади обіймали Микола Сольський та Олексій Кубраков відповідно.

Двох міністрів звільнили