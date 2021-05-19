Они были запланированы на инженерно-техническое обустройство украинско-молдавской границы. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

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Украина усилит границу с Россией

Деньги используют для того, чтобы усилить украинско-российскую границу. А также – территории, расположенные вблизи временного оккупированного Крыма. Такое распоряжение подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 апреля 2021 года.

Как используют деньги

Согласно плану, на границе с Россией планируют:

создать новые пограничные подразделения;

обустроить границу новой техникой для наблюдения и сигнализации;

создать системы земляных сооружений и опорных пунктов.

План обустройства границы / Фото документа

Коротко об обострении на границе Украины