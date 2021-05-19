Они были запланированы на инженерно-техническое обустройство украинско-молдавской границы. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
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Украина усилит границу с Россией
Деньги используют для того, чтобы усилить украинско-российскую границу. А также – территории, расположенные вблизи временного оккупированного Крыма. Такое распоряжение подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 апреля 2021 года.
Как используют деньги
Согласно плану, на границе с Россией планируют:
- создать новые пограничные подразделения;
- обустроить границу новой техникой для наблюдения и сигнализации;
- создать системы земляных сооружений и опорных пунктов.
План обустройства границы / Фото документа
Коротко об обострении на границе Украины
- В марте 2021 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что Россия активно стягивает войска к границам. В Сети даже опубликовали соответствующие видео.
- В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна отводит войска якобы после учений.
- Несмотря на это, Россия сохраняет технику в областях, граничащих с Украиной.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что угроза новых провокаций со стороны России еще не прошла.