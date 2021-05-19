Вони були заплановані на інженерно-технічне облаштування українсько-молдовського кордону. Про це повідомив депутат Верховної Ради від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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Україна посилить кордон з Росією

Гроші використають для того, щоб посилити українсько-російський кордон. А також – території, розташовані поблизу тимчасового окупованого Криму. Таке розпорядження підписав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 19 квітня 2021 року.

Як використають гроші

Відповідно до плану, на кордоні з Росією планують:

створити нові прикордонні підрозділи;

облаштувати кордон новою технікою для спостереження і сигналізації;

створити системи земляних споруд і опорних пунктів.

План облаштування кордону / Фото документа

Коротко про загострення на кордоні України