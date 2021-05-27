Правительство поддержало ратификацию Соглашения о сотрудничестве с Эстонией

Кабмин в четверг, 26 мая, одобрил ратификацию Соглашения о сотрудничестве Украины с Эстонией. Такое решение уже назвали важным шагом для обеих стран.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Эстония – ценный партнер для Украины.

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Ратификация Соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве способна создать благоприятный климат дальнейшей реализации совместных проектов между Украиной и Эстонией и закрепить амбициозность наших намерений по сотрудничеству,

– подчеркнула Стефанишина.

Детали от Стефанишиной

Украина и Эстония уже имеют успешный опыт сотрудничества в диджитал-проектах.

Сейчас украинская сторона стремится расширить горизонты сотрудничества в сфере образования, спорта и реформы государственного управления.

Соглашение будет способствовать активизации двустороннего сотрудничества и увеличению объемов международных технических и финансовых ресурсов. В частности, путем ноу-хау, тренингов, консультаций, поставки оборудования и материалов, помощи, связанной с внедрением новых технологий, а также – предоставления грантов.

Соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и правительством Эстонии Денис Шмыгаль и Юри Ратас подписали еще 27 ноября 2020 года.