Правительство поддержало увеличение расходов госбюджета на пол триллиона гривен

Кабинет Министров поддержал увеличение расходов на нужды обороны на 537 миллиардов гривен. Большинство суммы будет направлено непосредственно в этом направлении.

Речь идет о 518 миллиардах гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Как такое увеличение расходов стало возможным

19 миллиардов из выделенной правительством суммы отправят на увеличение резервного фонда украинского сектора безопасности и обороны. Премьер-министр подчеркнул, что дополнительные расходы будут способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии.

В то же время Денис Шмыгаль отметил, что выделение крупнейших дополнительных расходов в истории Украины стало возможным благодаря помощи международных партнеров. Сейчас Кабмин рассчитывает на согласование со стороны Верховной Рады.

Благодаря поддержке наших международных партнеров мы нашли дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать нашу армию. В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д. Рассчитываем на поддержку парламента,

– отметил Шмыгаль.

Таким образом, расходы из государственного бюджета на нужды обороны возрастут с 1,141 триллиона гривен до 1,678 триллиона.

Дополнительные средства выделены за счет внутренних и внешних ссуд.

Напомним, что накануне о выделении дополнительных средств сообщил народный депутат и первый заместитель главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Эта сумма – рекордное увеличение военных расходов за всю историю восстановления независимости Украины.