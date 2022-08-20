Правительство предлагает расширить список работников, подлежащих бронированию от мобилизации

В Украине могут внести изменения в механизм бронирования военнообязанных во время военного положения. А именно расширить список лиц, которым предоставляют отсрочку от призыва.

Кабмин уже поддержал такое решение на своем очередном заседании 20 августа, где также разрешили использовать данные Дии за рубежом. Однако проект этого закона вступит в силу после принятия Верховной Радой.

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Можно будет бронировать работников:

органов государственной власти и местного самоуправления. Однако это распространяется только на людей, работа которых необходима для обеспечения функционирования этих органов во время войны;

компаний и организаций, которым установлены мобилизационные задачи. Когда работник вовлечен в выполнение этих задач;

предприятиях, производящих продукцию оборонного назначения. Также это может распространяться и на производство продукции, необходимой для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Позволят добровольно пойти на службу непригодным

Также в этом законопроекте предусматривались дополнительные возможности для лиц, не подлежащих призыву. Теперь они смогут добровольно пойти на службу.

Такую возможность предоставили:

людям с инвалидностью;

временно непригодным к военной службе;

забронированным работникам;

женщинам и мужчинам, на содержании которых находится от 3 детей, родители детей с инвалидностью и т.д.

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